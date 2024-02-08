Tour Of Antalya'da Side - Antalya etabını Timothy Dupont kazandı

Antalya'da bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Tour of Antalya Bisiklet Yarışları'nın 137.7 kilometrelik Side-Antalya etabını Tartelotto Takımı'ndan Timothy Dupont 2 saat 57 dakika 28 ile kazandı.

25 ülkeden 173 sporcunun katıldığı zorlu yarışın ilk iki kilometresi fodeparla (Nötral start) geçildi. Daha sonra damalı bayrağın sallanmasıyla zorlu yarış için büyük mücadele başladı. İlk kilometreleri toplu geçilen etabın 5. kilometresinden sonra bazı ataklar görüldü. 5 kişilik bir ekip önce 10 saniye kadar pelotonla (Ana grup) arayı açabildiler. Hava sakin ve rüzgarsızdı. İlk kilometreler genelde düz bir yolda katedildi. Peloton yavaşlayınca beşli grup farkı önce 28, sonra 44, daha sonra 1 dakikanın üstüne çıkarak tempo yaptılar.

ARA AÇILIYOR

Bingoal Takımı´ndan Luca Van Boven, Kinan Racing Takımı´ndan Thomas Lebas, Sabgal Takımı´ndan Jose Sousa, Bike Aid Takımı´ndan Pirmin Eisenbarth ve Rembe Pro Cyçling´ten Paul Wright artan bir tempo ile zaman farkını 1 dakika 30 saniyenin üzerine çıkarmayı başardılar. Bu arada bazı sporcuların atak sırasında pedal pedala gelmesinden dolayı yaşanan küçük bir kazada yaralanan olmadı ve bisikletçiler etaba devam ettiler. 25 kilometre beşli grubun önde tempo yapmasıyla geçildi.

YAĞMUR BAŞLADI

Gündoğdu mevki geride kalırken yağmur etkisini göstermesine rağmen Peloton arkadan esen rüzgârı kendi lehlerine çevirerek yağmura rağmen temposunu kaybetmedi ve saatte 46 kilometreye varan sürat yapmayı başardılar. Pelotonun tempo arttırmasıyla beşli gruba iyice yaklaşması dikkat çekti. Fark erimeye başladı ve 1 dakikaya kadar düştü.

SPRİNT PRİMİNİ REMBE TAKIMI´NDAN PAUL WRİGHT ALDI

Etabın ilk prim kapısı 60. kilometrede geçildi. Denizyaka mevkiinde Diana Travel sponsorluğundaki Sarı Mayoyu elde edebilmek için (En iyi Sprinter Mayosu) metreler önce görülmesi gereken ataklar başladı. Prim kapısını ilk geçen sporcu Rembe Takımı´ndan Paul Wright oldu. İkinciliği Bike Aid Takımı´ndan Pirmin Eisenbarth., üçüncülüğü de Sabgal Takımı´ndan Jose Sousa elde etti.

BEŞLİ GRUP FİRE VERDİ

Bu arada etabın başından beri beşli grubun içinde olan Kinan Takımı´ndan Thompson Lebas geride kalınca pelotona yakalandı ve öndeki grup 1 dakika 18 saniye farkla dört sporcu olarak pedal basmaya devam etti.

Kadriye mevkiine yaklaşılırken yağmur da etkisini kaybetti. Parkur bu kez kurudu ve pelotonda hızlanıp kaçış grubuna doğru gelmeye başladı ve zaman farkını 1 dakikaya kadar düşürdü.

PELOTON´DAN BİR KAÇIŞ DAHA

65.inci kilometre dolaylarında pelotondan Tashkent City Takımı´ndan Dmitriy Bocharov ile aynı Takım´dan Bekhzodbek Rakhimbaev kaçtı ve öndeki dörtlü grubu yakalamaya çalıştı. Bu ikili Peloton ile arayı gittikçe açmayı başardı ve öndeki gruba 48 saniye kadar yaklaştı. Pelotonun yaklaştığını gören kaçış grubu yeniden temposunu ayarladı ve yeni zaman farkı 1 dakika 15 saniye olarak verildi. Ancak bu zaman farkı dakikalar ilerledikçe inip çıkmaya başladı. Son zaman farkı 1 dakika 8 saniye olarak ölçülse de kısa bir zaman sonra ilk kez 1 dakikanın altına düştüğü anons edildi.

YEŞİL MAYO PRİM KAPISINI DA PAUL WRIGHT GEÇTİ

100´üncü kilometre geride kalırken Fraport TAV Antalya sponsorluğundaki Yeşil Mayo (Beyond Antalya Prime Sprint) prim kapısı geçildi. Bu kapıyı da ilk geçen sporcu Rembe Takımı´ndan Paul Wright oldu. İkinciliği Bike Aid Takımı´ndan Pirmin Eisenbarth, üçüncülüğü de Bingoal Takımı´ndan Luca Van Boven elde etti. Kapı geçildikten sonra zaman farkı da azalmaya başladı. 25 saniyeye inen kaçış grubu ile peloton arasındaki fark grupların kısa bir süre sonra birleşeceği izlenimi bıraktı.

TURUNCU MAYO İÇİN KIYASIYA BİR KAPIŞMA OLDU

Turuncu Mayo için yaklaşılan prim kapısı için büyük bir mücadele baş gösterdi. Peloton kaçış grubunu yakaladığı için bu kez başka bir strateji uygulanmaya başladı. Tırmanma kapısına yaklaşıldığında ise büyük bir mücadele vardı. Corendon Airlines sponsorluğundaki en iyi tırmanışçı ödülünü alabilme adına kapıyı ilk geçen sporcu Alpecin Deceuninck Takımı´ndan Henti Uhlig oldu. İkinciliği Tartelotto Takımı´ndan Robbe Claeys, üçüncülüğü de Tudor Takımı´ndan Sebastien Reichenbach elde etti. Kapı geçildikten sonra artık finiş için yeni senaryolar yazılmaya başlandı.

YENİ KAÇIŞ GRUBU

Sebastien Reichenbach ile TDT-Unibet Takımı´ndan Owen Geleijn atak yapıp 18 saniye fark yaparak ön grubu oluşturdu. Peloton kendini fazla sıkmadan etaba devam etti. 115.kilometre geçilirken fark 26 saniyeye çıktı. Bu arada havalimanı kavşağı da katedilmiş oldu. Finişe 10 kilometre kala Peloton ile öndeki ikilinin zaman farkı 32 saniye olarak verildi. Peloton tempo yapmadığı takdirde bu zaman farkı kaçış grubunun lehine bir durumdu. Son kilometrelerde sprintçilerin müthiş bir atağı vardı ve finişi ilk geçen sporcu Tartelotto Takımı´ndan Timothy Dopunt oldu.

YARIN DEMRE-ANTALYA ETABI KOŞULACAK

Tour Of Antalya´nın ikinci gününde 141.9 kilometrelik Demre - Antalya etabı koşulacak. Magenta renkli mayoyu Genel Ferdi Klasmanda birinciliğe yükselen Tartelotto Takımı´ndan Timothy Dupont giyecek.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Genel klasman liderine verilen AKRA sponsorluğunda Magenta Mayo´yu Tartelotto - İsorex Takımından Timohty Dupont elde etti. Belçikalı sporcuya mayosunu Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin giydirdi.

En iyi sprintere verilen Diana Travel Sarı Mayo´yu Tartelotto - İsorex Takımından Timohty Dupont elde etti. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu giydirdi.

En iyi tırmanışçıya verilen sponsorluğundaki Corendon Airlines Turuncu Mayo´yu Alpecin Takımı´ndan Henry Uhlig kazandı. Sporcuya mayosunu Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan takdim etti.

Beyond Antalya klasman liderine verilen Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğundaki Yeşil Mayo´yu Rembe Takımı´ndan Paul Wright kazandı. Yeni Zelandalı sporcuya mayosunu Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Hüseyin Sarı giydirdi.

DHA-Spor - Türkiye-Antalya -

2024-02-08 19:10:37