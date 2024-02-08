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        Alanyaspor, Nijeryalı Akinlosotu'yu kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Daniel Kehinde Akinlosotu ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 19:23 Güncelleme: 08.02.2024 - 19:33
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        Alanyaspor, Nijeryalı Akinlosotu'yu kadrosuna kattı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Daniel Kehinde Akinlosotu ile sözleşme imzaladı.

        Turuncu yeşilli takımdan yapılan açıklamada, Nijerya'nın Wat Football Club takımında forma giyen Daniel Kehinde Akinlosotu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

        4,5 yıllık sözleşme imzalanan oyuncunun 2005 doğumlu olduğu kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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