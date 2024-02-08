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        Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde Beşiktaş'a 2-1 yenilerek elenen Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, "İki tane savunma arkası yediğimiz goller nedeniyle veda etmek zorunda kaldık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 23:29 Güncelleme: 08.02.2024 - 23:29
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        Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından
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        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde Beşiktaş'a 2-1 yenilerek elenen Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, "İki tane savunma arkası yediğimiz goller nedeniyle veda etmek zorunda kaldık." dedi.

        Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki tane çok farklı yarı izlediklerini söyledi.

        İlk yarı oyunun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğuna dikkati çeken Yalçın, pozisyonlar da gol de bulduklarını belirtti.

        İkinci yarının ise Beşiktaş'ın kontrolünde bir maç izlediklerini anlatan Yalçın, "Beşiktaş iyi oynadı, sağlam durdu ve kendi adına skoru bitirdi. İki tane savunma arkası yediğimiz goller nedeniyle veda etmek zorunda kaldık. Beşiktaş'a başarılar diliyorum." dedi.

        Kadro itibarıyla iki kulvarda oynayacak kadro yapısına sahip olmadıklarını ifade eden Yalçın, "Transfer engelimiz var. Oyuncu alma konusunu kapattık. Elimizdeki mevcut kadro ile ligde gelebileceğimiz en iyi seviyeye gelmeye çalışacağız. Oyuncularım oyun sonunda zorlandı. Fenerbahçe ile 4-5 gün önce ağır bir maç oynamıştık. Son dönemde yorgunluk belirtileri oldu. Bu da veda etmemize sebep oldu. Bundan sonraki senelerde Türkiye Kupası'na farklı şekilde bakabiliriz." diye konuştu.

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