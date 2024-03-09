Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Cumhur İttifakı'nın Muratapaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, kadınlarla bir araya geldi

        Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe teşkilatındaki kadınlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:43 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhur İttifakı'nın Muratapaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, kadınlarla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe teşkilatındaki kadınlarla bir araya geldi.

        Muratpaşa ilçesindeki bir otelde MHP Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanlığınca düzenlenen programa katılan Manavoğlu, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Birilerinin ısrarla kendi ülkesinin kadınlarını yok sayıp sadece batılı kadınları idealize etmesini art niyetli bulduğunu belirten Manavoğlu, "Nasıl tarih boyunca kurduğumuz devletlerin harcını yoğuran kadınlarımızsa, son İstiklal Harbi'mizin görünmez kahramanları da yine kadınlardır. Bu toprakları bize vatan kılan ruhun taşıyıcıları, bağımsızlık türkülerinin bestecileri yine kadınlarımız olmuştur." diye konuştu.

        Kadınların sahip çıkmadığı bir demokrasi mücadelesinin başarıya ulaşmasının mümkün olmadığına da değinen Manavoğlu, "Bana göre kadının yer almadığı siyaset, kadınları dışlayan bir yönetim anlayışı sadece kadınlar için değil, bütün toplum için büyük bir eksikliktir. Bir ülkede kadınlar iş ve çalışma hayatında etkin değilse, emin olun o ülkenin kalkınması, büyümesi, hedeflerini gerçekleştirmesi hayalden ibarettir." dedi.

        Programa, Manavoğlu'nun yanı sıra AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Bektaş, MHP İlçe Başkanı Sadullah Güneş, Muratpaşa KAÇEP İlçe Başkanı Naime Aydın, meclis üyeleri ve ilçe teşkilatındaki kadınlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        Oppenheimer kaç Oscar alır?
        Oppenheimer kaç Oscar alır?

        Benzer Haberler

        Avukata, 'Mr. Oliver'in dosyalarından çekil' kurşunu
        Avukata, 'Mr. Oliver'in dosyalarından çekil' kurşunu
        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'da konuştu:
        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'da konuştu:
        4. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi Antalya...
        4. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi Antalya...
        Bakan Ersoy: Amacımız, Antalya'yı herkesin gelmek için hedef belirlediği şe...
        Bakan Ersoy: Amacımız, Antalya'yı herkesin gelmek için hedef belirlediği şe...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da yaşayan Malatyalılarla buluştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da yaşayan Malatyalılarla buluştu:
        AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Antalya'da iş insanlarıyla buluştu
        AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Antalya'da iş insanlarıyla buluştu