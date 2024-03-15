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        Serik Kaymakamı Şahin'den kimlik kartı ve sürücü belgeleri değiştirme uyarısı

        Serik Kaymakamı Cemal Şahin, eski kimlik kartı ve sürücü belgelerinin değiştirilmesi uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:52 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:52
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        Serik Kaymakamı Şahin'den kimlik kartı ve sürücü belgeleri değiştirme uyarısı
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        Serik Kaymakamı Cemal Şahin, eski kimlik kartı ve sürücü belgelerinin değiştirilmesi uyarısında bulundu.

        Şahin, yaptığı açıklamada, kimlik kartı ve sürücü belgelerini değiştirmek isteyenlerin randevu alarak Serik İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini belirtti.

        Şahin, kimlik kartını değiştirmek isteyen vatandaşların son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafı yanlarında bulundurmaları ve 130 lira ücret yatırmaları gerektiğini kaydetti.

        Şahin, sürücü belgelerinin değiştirme süresinin bu yıl sonunda sona ereceği bilgisini verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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