Regnum Pro-Am Golf Turnuvası başladı

Regnum Carya ve National Golf Kulüp sahalarında 3 gün sürecek turnuvaya 30 farklı ülkeden 51 takımda 204 profesyonel ve amatör golfçü katılıyor. Turnuvada toplam 92 bin Euro para ödülü dağıtılırken, birinci olacak profesyonel golfçüye 5 bin Euro ödül verilecek. Turnuvanın ödül töreni 16 Mart günü Regnum Carya Otel'de yapılacak.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Regnum Carya Otel tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

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