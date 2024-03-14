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        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 16:14 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:14
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        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
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        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

        Son 2 haftada gerçekleştirilen denetimlerde 26 bin 354 araç ve sürücüsüne para cezası uygulandı.

        Ayrıca trafik birimlerince 7 bin 836 yol kullanıcısına eğitim verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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