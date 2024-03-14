Maçta rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden Galatasaraylı taraftar, toprağa verildi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını izlemek için İstanbul'a giden 62 yaşındaki Selçuk Tuncer, müsabakanın devre arasında fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Galatasaray Kulübü de vefat eden taraftar için sosyal medya hesabından başsağlığı dilemişti.

Cenaze namazına Tuncer'in ailesi, yakınları ve eski mesai arkadaşları katılırken, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de çelenk gönderdi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden 62 yaşındaki taraftar, Alanya'da toprağa verildi.

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