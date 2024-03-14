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        Maçta rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden Galatasaraylı taraftar, toprağa verildi

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden 62 yaşındaki taraftar, Alanya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:28 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:28
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        Maçta rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden Galatasaraylı taraftar, toprağa verildi
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden 62 yaşındaki taraftar, Alanya'da toprağa verildi.

        Galatasaray'ın evinde oynadığı Çaykur Rizespor maçını izlemeye giden 62 yaşındaki Selçuk Tuncer'in cenazesi, yaşadığı ilçeye getirildi. Selçuk Tuncer için Gürses Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

        Cenaze namazına Tuncer'in ailesi, yakınları ve eski mesai arkadaşları katılırken, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de çelenk gönderdi.

        Tuncer'in cenazesi daha sonra Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedildi.

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını izlemek için İstanbul'a giden 62 yaşındaki Selçuk Tuncer, müsabakanın devre arasında fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Galatasaray Kulübü de vefat eden taraftar için sosyal medya hesabından başsağlığı dilemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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