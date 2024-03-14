Kemer'de zabıta ekipleri denetim yaptı

Vatandaşın güven içinde alışveriş yapması için çalışmalarına devam eden zabıta ekiplerinin, denetimlerini sıklaştırarak ramazan boyunca sürdüreceği öğrenildi.

Ekipler, fırınlarda genel hijyen, özellikle pide yapımında gramaj uygunluğu ve fiyat tarifleriyle ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren fırın ve pastanelerde denetim yaptı.

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