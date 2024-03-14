Kemer'de zabıta ekipleri denetim yaptı
Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren fırın ve pastanelerde denetim yaptı.
Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren fırın ve pastanelerde denetim yaptı.
Ekipler, fırınlarda genel hijyen, özellikle pide yapımında gramaj uygunluğu ve fiyat tarifleriyle ilgili çalışmalarını sürdürdü.
Vatandaşın güven içinde alışveriş yapması için çalışmalarına devam eden zabıta ekiplerinin, denetimlerini sıklaştırarak ramazan boyunca sürdüreceği öğrenildi.
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