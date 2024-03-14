Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Serik'te konuştu:

        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Önümüzdeki dönem pehlivanları, yeni yetenekleri, altyapısı, müzeleri ve tesisleriyle yağlı güreş Antalya'da bambaşka bir devrini yaşayacak. Antalya'nın altın çağı yağlı güreşin de altın çağı olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 16:42 Güncelleme: 14.03.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Serik'te konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Önümüzdeki dönem pehlivanları, yeni yetenekleri, altyapısı, müzeleri ve tesisleriyle yağlı güreş Antalya'da bambaşka bir devrini yaşayacak. Antalya'nın altın çağı yağlı güreşin de altın çağı olacak." dedi.

        Tütüncü, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezindeki bir otelde, ilçedeki oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turizmcilerle buluştu.

        Burada konuşan Tütüncü, Serik'in altyapı, toplu ulaşım, trafik, nazım imar planları ve mülkiyet sorunlarının çözümü konusunda da büyükşehir belediyesinin olağanüstü bir çalışma takvimini takip etmesi gerektiği kanaatinde olduklarını belirterek, bu sorunlara yönelik çalışmalarını şimdiden hazırladıklarını kaydetti.

        Tütüncü, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seriklilerin kendilerinden beklentilerini dinlediklerini söyledi.

        Serik'in pehlivanlar diyarı olduğunu anımsatan Tütüncü, yağlı güreşin Antalya'da çok sevildiğini ifade etti.

        Yağlı güreşin geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalara imza atacaklarını vurgulayan Tütüncü, "Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni kurumsal yapıya kavuşturmak istiyoruz. Elmalı Güreş Tarihi Müzesi önemli projelerimizden. Kepez'de geçen hafta güzel bir güreş sahası açtık. Güreş sporunun tabana yayılması, yeni yeteneklerin kazandırılması için özellikle ilçeler bazında yapacağız. Önümüzdeki dönem pehlivanları, yeni yetenekleri, alt yapısı, müzeleri ve tesisleriyle yağlı güreş Antalya'da bambaşka bir devrini yaşayacak. Antalya'nın altın çağı yağlı güreşin de altın çağı olacak." dedi.

        Tütüncü, gençlerin spora yönlendirilmesi noktasında çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

        Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik ve Mustafa Köse ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Yakılarak öldürülen Şila'nın katili için yeni karar!
        Yakılarak öldürülen Şila'nın katili için yeni karar!
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Hayatı film olacak
        Hayatı film olacak
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi

        Benzer Haberler

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, katlı otoparkı inceledi
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, katlı otoparkı inceledi
        "15. Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası" Antalya'da başladı
        "15. Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası" Antalya'da başladı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da polis ekiplerince "Huzur Uygulaması" yapıldı
        Antalya'da polis ekiplerince "Huzur Uygulaması" yapıldı
        Kemer'de zabıta ekipleri denetim yaptı
        Kemer'de zabıta ekipleri denetim yaptı
        AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Kemer'de ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Kemer'de ziyaretlerde bulundu