"15. Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası" Antalya'da başladı

Antalya'da bu yıl 15'incisi düzenlenen "Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası" başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya 30 ülkeden 204 golfçü katılıyor.

Üç gün sürecek turnuvada, golfçüler 54 çukurda birincilik için mücadele edecek.

Turnuvada birinci olan profesyonel golfçü, 5 bin avroluk para ödülünün sahibi olacak. Organizasyonda, toplamda 92 bin avro para ödülü dağıtılacak.

Turnuva, 16 Mart’ta sona erecek.