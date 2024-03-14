"15. Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası" Antalya'da başladı
Antalya'da bu yıl 15'incisi düzenlenen "Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası" başladı.
Antalya'da bu yıl 15'incisi düzenlenen "Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası" başladı.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya 30 ülkeden 204 golfçü katılıyor.
Üç gün sürecek turnuvada, golfçüler 54 çukurda birincilik için mücadele edecek.
Turnuvada birinci olan profesyonel golfçü, 5 bin avroluk para ödülünün sahibi olacak. Organizasyonda, toplamda 92 bin avro para ödülü dağıtılacak.
Turnuva, 16 Mart’ta sona erecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.