Bakan Ersoy: Aspendos'ta 4 yıl sonra antik kentin yüzde 30'unda kazı ve restorasyon çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz (2)

STKTEMSİLCİLERİ VE TURİZM ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Belek'te STK temsilcileri ve turizm esnafıyla bir araya geldi. Belek'te bir otelde yapılan toplantıya AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Mustafa Köse, AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı Hakan Tütüncü, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Söker, MHP İlçe Başkanı Osman Üstünmet, AK Parti Serik Belediye başkan adayı Veli Vural da katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevi kendisine tebliğ ederken "Antalya'dan sorumlu bakan sensin" dediğini belirterek, atandıktan sonra ilçe ilçe Antalya'yı dolaştığını anlattı. Serik'in hem turizm hem tarım konusunda çok fazla birikimi ve yüksek potansiyeli olduğunu aktaran Bakan Ersoy, "Silyon Antik Kenti çok önemli bir merkez. Silyon önemli noktalarımızdan biri. Bu yıl için 50 milyonluk kaynak aktardık. İlk etapta karşılama merkezini kazıyoruz. Orayı hızlandıracağız. Yani bu işin Kocagözler, Yanköy ve tüm Serik bölgesinin turist trafiğini artırmayı planlıyoruz. Bu yıl göremesek bile 2025 sonundan itibaren, özellikle 2026 itibarıyla çok yoğun bir turist trafiğinin bu bölgelere kaydığını göreceksiniz" dedi.

‘NİYET ÇOK ÇOK ÖNEMLİ’

Serik'in kendine has ulaşım ve trafik sorunları olduğunu, Antalya genelinde de bu sorunların var olduğunu aktaran Bakan Ersoy, "Bunun için de hem ilçe belediyesi hem büyükşehir belediyesi ve hükümet olarak var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Çözüm odaklı, niyetli olmamız gerekiyor. Çözüm odaklı olmamız gerekiyor. Burada niyet çok çok önemli. Niyet varsa, istek varsa kaynak var, çözüm de var. Neyi öncelikle alakalandırdığınızla ilgili konu geliyor. Antalya'nın en büyük sorunlarından biri trafik sıkıntısı. Bugün Kemer'e geçmek isterseniz havalimanından eskiden 1 saatte yaptığınız yolculuğu 2,5 saate kadar, belli saatlerde sürdüğünü görebiliyoruz. Şehir içindeki trafik kavşaklarındaki sıkışıklık, şimdi bugün bir baktık hesabı yaptığımız zaman bugünün battı çıktı maliyetleri 350 milyon liraya mal oluyor. 350 milyon lira büyükşehir belediyesinde yok mu? Bir tane battı çıktı yapacak kaynağı yok mu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin? Var. Siz de biliyorsunuz. Şimdi neye niyetlendiğiniz önemli" diye konuştu.

‘MAVİ BAYRAĞI KAYBEDERSEK TURİZMİ KAYBEDERİZ’

Antalya için en önemli şeyin deniz, kum ve güneş olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Antalya'da çeşitli etkinlikler yapıp sezonu 12 aya yaymaya çalışıyoruz. Turisti otellerin dışına çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun en önemli kriteri ne? Mavi bayraklar değil mi? Denizin temiz olduğunu gösterir. Arıtmaya baktığınız zaman bir arıtma yatırımı yapılmadı. Acil Serik'te bir arıtma açılması gerekiyordu. Yap- işlet- devret protokolüyle biz devraldık ve hızlı bir şekilde 2022'de hizmetimize aldık. Cumartesi günü Kemer ilçesindeki arıtmayı açıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz arıtma yatırımıyla 50 yıl boyunca Serik'in ihtiyacını çözdük. Büyüme potansiyelleri dahil hesaplayarak da geçici çözmek istemiyoruz. Kalıcı çözmek istiyoruz. Hatta en son Boğazkent mevkisinde bir sorun oldu onu da Serik arıtmasına bağladık. Şimdi onun bir baypas boru hattı daha çekilmesi gerekiyordu. Onu da çektik. Tam 1-2 kilometre kaldı. Evet. Belediye ruhsat vermediği için 31 Mart'ı bekliyoruz. 2 kilometrelik boru için ruhsat almamız gerekiyordu. 31 Mart'tan sonra Allah'ın izniyle Veli Başkandan alırız. Serik'in bütün artık altyapı sorununu çözmüş oluruz. Arıtma altyapıları genelde büyükşehir belediyelerinin sorumluluk alanlarına girer. Niye yapıyoruz? Çok basit mavi bayrağı kaybedersek turizmi kaybederiz. Turizmi kaybedersek şehri kaybederiz."

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),