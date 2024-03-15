"Kafes-24" operasyonu kapsamında aranan ilçe belediye meclis üyesi yakalandı

Antalya'da, "Çukur Çetesi"ne yönelik yürütülen ve 26 kişinin tutuklandığı "Kafes-24" operasyonu kapsamında aranan ilçe belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 25 Aralık 2023'te başlatılan "Kafes-24" operasyonu kapsamında, Kemer Belediyesinin CHP'li meclis üyesi C.A'nın yakalanması için çalışma yapıldı.

Zanlı C.A, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya'da "Çukur Çetesi"ne yönelik yapılan Kafes-24 operasyonunda 43 zanlı gözaltına alınmış, 29 Aralık 2023'te adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i tutuklanmış, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Operasyona ilişkin 23 Ocak'ta aranan bir şüpheli daha gözaltına alınmış ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.