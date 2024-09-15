Profesörün trajik ölümü! Fıçı içinde elleri ve ayakları bağlı halde bulundu Mersin'de Selçuklu Üniversitesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in cansız bedeni bir fıçı içerisinde bulundu. Doludeniz'in elleri ve ayakları bağlanmış bir haldeydi. Korkunç ölümün ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.09.2024 - 20:45 Güncelleme: 15.09.2024 - 20:45 facebook

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