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        Haberler Gündem 3. Sayfa Profesörün trajik ölümü! Fıçı içinde elleri ve ayakları bağlı halde bulundu | Son dakika haberleri

        Profesörün trajik ölümü! Fıçı içinde elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

        Mersin'de Selçuklu Üniversitesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in cansız bedeni bir fıçı içerisinde bulundu. Doludeniz'in elleri ve ayakları bağlanmış bir haldeydi. Korkunç ölümün ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 20:45 Güncelleme: 15.09.2024 - 20:45
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        Profesörün trajik ölümü!
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        Mersin’de Selçuklu Üniversitesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz, çöplükteki plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu.

        Sabah saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi’ndeki çöplüğe giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı çıplak bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk incelemede çürümeye başladığı görülen ceset, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan otopside cesedin, Selçuk Üniversitesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz’e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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