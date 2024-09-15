Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a gönderme!

Süper Lig’in 5’inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Derbiye hazırlanmak için Galatasaray’a göre daha fazla zamanları olduğunun hatırlatılması üzerine Jose Mourinho, “Bunun bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. 3 gün toparlama için normal bir süre. Dün de çok iyi oynadılar ve kolay bir galibiyet aldılar. 6 değişiklik yapma imkanları oldu. Hafta içi oynayacakları maç iç sahada. Bir problem olacağını zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

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"MİLLİ ARALAR HER ZAMAN ZORDUR" Milli araların zor olduğunu aktaran Portekizli teknik adam, “Her gün yaptığımız şeyi yapacağız. Bazı şeyleri geliştirebilmek için çok çalışıyoruz. Milli aralar her zaman zordur. Oyuncuların odakları milli takım olur. Milli takımdan bazı oyuncular yorgun dönebiliyor. Mesela Edin Dzeko, 3 günde 2 tane 90 dakika oynadı. Milli aralar sonrası en önemli şey 3 puanı almaktır” sözlerini sarf etti. OKAN BURUK'A GÖNDERME Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un hakem Halil Umut Meler ile arkadaş olmasının sorulması üzerine Jose Mourinho, “Meslektaşım Okan’ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Şimdi siz söyleyince öğrendim. Hakemler dürüst olduğu müddetçe başkanlarla, teknik direktörlerle, gazetecilerle arkadaş olabilirler” cevabını verdi.