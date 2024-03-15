Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yuva yapacak deniz kaplumbağaları için önlem alındı; hedef 3 bin 500'den fazla yavru

        DENİZ kaplumbağalarının her yıl gelerek yuvaladığı koruma altındaki yerlerden Antalya'nın Çıralı sahilinde yeni yuvalama sezonu için tedbirler alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 09:24 Güncelleme: 15.03.2024 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yuva yapacak deniz kaplumbağaları için önlem alındı; hedef 3 bin 500'den fazla yavru
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZ kaplumbağalarının her yıl gelerek yuvaladığı koruma altındaki yerlerden Antalya'nın Çıralı sahilinde yeni yuvalama sezonu için tedbirler alındı. Kırılan çitler ve uyarı tabelalarının yenilendiği sahilde bu yıl 5 bin 300'den fazla yavrunun denizle buluşması bekleniyor.

        Kemer ilçesindeki Çıralı sahili, Türkiye'de deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı ender sahillerden biri. Deniz kaplumbağaları her yıl aynı sahile gelerek yuva yapıp yumurtalarını bırakıyor. Denizle buluşan yavru kaplumbağalar da dünyaya gözlerini açtıkları sahile yıllar sonra gelerek yuva yapıyor. Deniz kaplumbağalarının bu döngüsü zaman zaman insan müdahalesiyle bozulabiliyor. Bunu önlemek için Çıralı sahilinde her yıl çeşitli önlemler alınıyor. Araçların sahile girmemesi için sahilin, sahil bandıyla sınırını birbirinden ayırmak için çekilen çitler yenilendi. 2023 yılında 105 yuvada 3 bin 500'e yakın yavrunun denizle buluştuğu alanda uyarı tabelaları yenilendi. Sahilde bu yıl 3 bin 500'den fazla yavrunun denizle buluşması bekleniyor.

        Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altunkaya, alınan tedbirlere rağmen sahile gerek yaya, gerek lastik tekerli araçlarla gelen tatilcilerin bölgedeki nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağalarına ve yuvalarına zarar verdiğini söyledi. Cezasının oldukça ağır olduğunu, buna rağmen kötü niyetli kimselerin eylemlerinden vazgeçmediğini ifade eden Altunkaya, “Çitleri yeniledik. Bu yıl gelip yuva yapacak deniz kaplumbağaları için uygun ortamı hazırladık. Zarar görmemeleri için gerekli tedbiri aldık. Umarız istemediğimiz görüntüler olmaz" dedi.

        Tedbirler kapsamında bu yılki yuva ve yumurta sayısının artmasını hedeflediklerini kaydeden Altunkaya, “Geçen sene yaklaşık 5 bin 300 civarı yavru denizle buluştu. Bu yıl inşallah sayının 5 bin 300'ün üzerine çıkmasını planlıyoruz. Hem yuva hem de yavru sayısının artmasını bekliyoruz inşallah" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O fotoğrafları çeken konuştu! "Kanıma dokundu!"
        O fotoğrafları çeken konuştu! "Kanıma dokundu!"
        AYM’den izin parası kararı
        AYM’den izin parası kararı
        En güçlü roketle iletişim kesildi!
        En güçlü roketle iletişim kesildi!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı
        THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        "Turu tecrübe getirdi"
        "Turu tecrübe getirdi"
        ABD TikTok'u satın almak için harekete geçti
        ABD TikTok'u satın almak için harekete geçti
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        Dikkat! Sağanak alarmı
        Dikkat! Sağanak alarmı
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        CHP Genel Başkanı Özel: Bu bir kaset kumpasıydı
        CHP Genel Başkanı Özel: Bu bir kaset kumpasıydı
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Çeyrek zafer!
        Çeyrek zafer!

        Benzer Haberler

        Regnum Pro-Am Golf Turnuvası başladı
        Regnum Pro-Am Golf Turnuvası başladı
        Bakan Ersoy: Aspendos'ta 4 yıl sonra antik kentin yüzde 30'unda kazı ve res...
        Bakan Ersoy: Aspendos'ta 4 yıl sonra antik kentin yüzde 30'unda kazı ve res...
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, katlı otoparkı inceledi
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, katlı otoparkı inceledi
        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Serik'te...
        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Serik'te...
        "15. Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası" Antalya'da başladı
        "15. Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası" Antalya'da başladı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı