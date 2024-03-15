Yuva yapacak deniz kaplumbağaları için önlem alındı; hedef 3 bin 500'den fazla yavru

DENİZ kaplumbağalarının her yıl gelerek yuvaladığı koruma altındaki yerlerden Antalya'nın Çıralı sahilinde yeni yuvalama sezonu için tedbirler alındı. Kırılan çitler ve uyarı tabelalarının yenilendiği sahilde bu yıl 5 bin 300'den fazla yavrunun denizle buluşması bekleniyor.

Kemer ilçesindeki Çıralı sahili, Türkiye'de deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı ender sahillerden biri. Deniz kaplumbağaları her yıl aynı sahile gelerek yuva yapıp yumurtalarını bırakıyor. Denizle buluşan yavru kaplumbağalar da dünyaya gözlerini açtıkları sahile yıllar sonra gelerek yuva yapıyor. Deniz kaplumbağalarının bu döngüsü zaman zaman insan müdahalesiyle bozulabiliyor. Bunu önlemek için Çıralı sahilinde her yıl çeşitli önlemler alınıyor. Araçların sahile girmemesi için sahilin, sahil bandıyla sınırını birbirinden ayırmak için çekilen çitler yenilendi. 2023 yılında 105 yuvada 3 bin 500'e yakın yavrunun denizle buluştuğu alanda uyarı tabelaları yenilendi. Sahilde bu yıl 3 bin 500'den fazla yavrunun denizle buluşması bekleniyor.

Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altunkaya, alınan tedbirlere rağmen sahile gerek yaya, gerek lastik tekerli araçlarla gelen tatilcilerin bölgedeki nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağalarına ve yuvalarına zarar verdiğini söyledi. Cezasının oldukça ağır olduğunu, buna rağmen kötü niyetli kimselerin eylemlerinden vazgeçmediğini ifade eden Altunkaya, “Çitleri yeniledik. Bu yıl gelip yuva yapacak deniz kaplumbağaları için uygun ortamı hazırladık. Zarar görmemeleri için gerekli tedbiri aldık. Umarız istemediğimiz görüntüler olmaz" dedi.

Tedbirler kapsamında bu yılki yuva ve yumurta sayısının artmasını hedeflediklerini kaydeden Altunkaya, “Geçen sene yaklaşık 5 bin 300 civarı yavru denizle buluştu. Bu yıl inşallah sayının 5 bin 300'ün üzerine çıkmasını planlıyoruz. Hem yuva hem de yavru sayısının artmasını bekliyoruz inşallah" diye konuştu.