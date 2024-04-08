Antalya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Bilal Çıkar idaresindeki 33 ARZ 06 plakalı otomobil, Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde, Alp Akbaş'ın kullandığı 20 AKH 969 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Serik'teki özel hastaneye kaldırılan Akbaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sürücü Çıkar, polis merkezine götürüldü.
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