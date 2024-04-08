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        Antalya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:58 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:58
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        Antalya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Bilal Çıkar idaresindeki 33 ARZ 06 plakalı otomobil, Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde, Alp Akbaş'ın kullandığı 20 AKH 969 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Serik'teki özel hastaneye kaldırılan Akbaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Sürücü Çıkar, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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