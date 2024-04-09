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        Ramazan Bayramı tatili Antalya'da turizmi hareketlendirdi

        AYŞE YILDIZ - Ramazan Bayramı tatili Antalya'da turizmi hareketlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:04
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        Ramazan Bayramı tatili Antalya'da turizmi hareketlendirdi
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        AYŞE YILDIZ - Ramazan Bayramı tatili Antalya'da turizmi hareketlendirdi.

        Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Antalya, Almanya, Rusya, İngiltere, Polonya başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.

        Bu yıl 1 Ocak-7 Nisan'da 1 milyon 100 bin yabancı turistin geldiği kentte, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla iç pazar da hareketlendi.

        Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, nisan ayı olmasına denize, havuza girerek yüzmenin, güneşlenmenin keyfini çıkarıyor.

        - "İlk defa bu kadar hareketli Ramazan Bayramı dönemi geçiriyoruz"

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, şu ana kadar gelen yabancı turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 20 artış olduğunu söyledi.

        Üç aylık dönemde en çok turistin Almanya'dan geldiğini belirten Kavaloğlu, Rusya'nın ikinci, İngiltere'nin üçüncü, Polonya'nın ise dördüncü sırada yer aldığını ifade etti.

        Kavaloğlu, 17 milyon turist hedefine hızlı adımlarla ilerlediklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Paskalya tatili bitti, 9 günlük bayram tatili başladı. Tatilin hem önceden açıklanması hem de 9 güne çıkarılması otellere girişleri hızlandırdı. Antalya'da doluluklar şimdiden yüzde 90'nın üzerine çıktı. Yüzde 100'e yakın doluluklarla bayram tatilini tamamlayacağız."

        Tatilcilere trafikte acele etmemeleri uyarısında bulunan Kavaloğlu, kentte hava sıcaklığının 25 derecinin üzerinde seyrettiğini söyledi.

        Bayram tatilinde Antalya'nın iklim şartlarıyla ön plana çıktığına değinen Kavaloğlu, Antalya'nın yanı sıra Ege, Doğu ve Batı Akdeniz kıyılarının da hareketli geçeceğini belirtti.

        Kavaloğlu, uzun bir süreden sonra ilk defa bu kadar hareketli Ramazan Bayramı dönemi geçirdiklerini sözlerine ekledi.

        - "İç pazar bizim için çok önemli"

        Zincir oteller sahibi turizmci Hacı Osman Üçdan da 9 günlük tatilin turizm sektörüne çok olumlu katkı sunduğunu söyledi.

        İç pazarı her zaman önemsediklerini belirten Üçdan, "Bayram tatilinin başlamasıyla hareketlilik arttı. Normalde otellerimizdeki tatilcilerin yüzde 25'isi yerli oluyordu, bayram tatiliyle bu oran ilk günlerden yüzde 40'a ulaştı. İç pazar bizim için çok önemli, her zaman en iyi hizmeti sunuyoruz. Aile otelleri olduğumuz için de çocuklar da çok mutlu oluyor. İç pazar tatillerini üçer, dörder gün olarak yapıyor. İnsanlar tatili özlemişti, bayram tatili çok avantaj sağladı." diye konuştu.

        Üçdan, yerli ve yabancı turistin huzur ve güven ortamında tatilini yaptığına değinerek, hareketli bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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