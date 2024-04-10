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        Serik'te park halindeki otomobil yandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:22 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:22
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        Serik'te park halindeki otomobil yandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kökez Mahallesi'nde Ümit Arslan'a ait 07 BMZ 59 plakalı otomobil, park halindeyken motor kısmından alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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