Serik'te park halindeki otomobil yandı
Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kökez Mahallesi'nde Ümit Arslan'a ait 07 BMZ 59 plakalı otomobil, park halindeyken motor kısmından alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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