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        Antalya'da midibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 29 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel personelini taşıyan servis midibüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 29 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 16:17 Güncelleme: 10.04.2024 - 16:17
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        Antalya'da midibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 29 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel personelini taşıyan servis midibüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 29 kişi yaralandı.

        Çolaklı Mahallesi'nde Yusuf K. idaresindeki 07 C 82598 plakalı otel servis midibüsü ile Atalay D'nin kullandığı 06 AD 3636 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen midibüs devrildi.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada devrilen midibüsteki sürücü ve 28 kişi yaralandı.

        Yaralıların bir kısmı kendi imkanlarıyla bir kısmı da itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta midibüs ile otomobilin çarpıştığı, ardından midibüsün devrildiği anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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