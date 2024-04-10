Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 29 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otel personelinin taşındığı servis midibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 29 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Çolaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Otel personelinin taşındığı 07 C 82598 plakalı midibüs ile 06 AD 3636 otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada devrilip, metrelerce sürüklenen midibüsteki 29 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralıların bir kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedaviye alındı.