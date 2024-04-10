Serik ve Gazipaşa'da bayramlaşma programı düzenlendi

Korubaşı ve Beyobası mezarlıklarına giderek Şehit Süleyman Gür ve Şehit Ahmet Şen'in kabirlerini ziyaret eden Kaymakam Altun, şehit aileleriyle kabirlere çiçek bırakarak, dua okudu.

Vatandaşla bayramlaşan protokol üyeleri, Güney Jandarma Uygulama Noktasında görevli emniyet ve jandarma personeliyle buluştu. Uygulama noktalarındaki denetimlere katılarak sürücülerin bayramlarını kutlayıp, hayırlı yolculuklar dileğinde bulunan Altun, Çobanlar Mahallesi'ndeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna uğrayarak, burada görevli sağlık personelleriyle bayramlaştı.

Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akif Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Ali Rıza Büyükakça, MHP MYK üyesi Mustafa Aksoy ile Bakılar Camisi'nde bayram namazını kıldı.

Buradaki törenin ardından Şahin ve protokol üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Serik Devlet Hastanesini ziyaret etti. Şahin, şehit ailelerini de evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Şehit anne ve babaların ellerinden öptüğünü anlatan Şahin, "Şehit analarımıza, babalarımıza, şehit eşlerine, çocuklarına, gazilerimize, gazi ailelerimize hayırlı bayramlar diliyorum. Serik'te, milletçe beraber güzel bir bayram sabahına uyandık. Bayramlar sevinçtir, huzurdur, paylaşmaktır." dedi.

Tokalaşarak herkesle bayramlaşan Kaymakam Şahin, Ramazan Bayramı'nın hayırla geçmesini temenni ederek, aynı anda 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladıklarını ifade etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Serik Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programa, Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkanı Kadir Kumbul, daire müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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