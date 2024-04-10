Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Velayete verilen çocuk sayısı arttı

        TÜRKİYE'de son yıllarda boşanan çift sayısındaki artış, velayete verilen çocuk sayısına da yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:03 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Velayete verilen çocuk sayısı arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'de son yıllarda boşanan çift sayısındaki artış, velayete verilen çocuk sayısına da yansıdı. 2017'de 108 bin 297 olan velayete verilen çocuk sayısı 2023'te 171 bin 213'e ulaşarak, 7 yılda yüzde 58,1 arttı.

        Türkiye'de 2023'te 565 bin 435 çift evlendi, 171 bin 881 çift boşandı, 171 bin 213 çocuk ise velayete verildi. Anne babanın ayrılığı sonrası 2010'da 96 bin 366 olan velayete verilen çocuk sayısı, 14 yılda yüzde 77,67 arttı. Türkiye'de 2011'de 99 bin 865, 2012'de 100 bin 624, 2013'te 102 bin 120, 2014'te 107 bin 337, 2015'te 109 bin 978, 2016'da 106 bin 460, 2017'de 108 bin 297, 2018'de 125 bin 768, 2019'da 140 bin 858, 2020'de 125 bin 948, 2021'de 167 bin 188, 2022'de 181 bin 698, 2023'te 171 bin 213 çocuk velayete verildi.

        SON 7 YILDA YÜZDE 58,1 ARTTI

        Son yıllarda boşanma ve velayete verilen çocuk sayısındaki artış dikkati çekti. 2010'dan sonraki verilere yıllara göre velayete verilen çocuk sayısında sürekli artış gerçekleşti. 2010'da 96 bin 366 olan velayete verilen çocuk sayısı 2016'da 106 bin 460'a ulaştı. Artış 2017 yılından sonra daha fazla oldu. 128 bin 411 çiftin boşandığı 2017'de velayete verilen çocuk sayısı 108 bin 297 oldu. Son 7 yılda ise velayete verilen çocuk sayısı yüzde 58,1 arttı.

        YILLARA GÖRE BOŞANMA SAYISI

        Yıllara göre 2010'da 118 bin 568, 2011'de 120 bin 117, 2012'de 123 bin 325, 2013'te 125 bin 305, 2014'te 130 bin 913, 2015'te 131 bin 830, 2016'da 126 bin 164, 2017'de 128 bin 411, 2018'de 143 bin 573, 2019'da 156 bin 587, 2020'de 136 bin 570, 2021'de 175 bin 779, 2022'de 182 bin 437, 2023'te 171 bin 881 çift boşandı.

        ÇİFTLER BİRBİRİNİN OLUMLU, OLUMSUZ DAVRANIŞLARINI GÖREBİLMELİ

        Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, mutlu birliktelik hayaliyle başlayan evliliklerde boşanarak yollarını ayıran çiftlerin sayısında son dönemde artış yaşandığına dikkati çekti. Çiftlerin evlilik sürecinde birbirlerinin olumlu veya olumsuz yönlerini değerlendirememesinin boşanmalardaki en büyük neden olduğunu aktaran Doç. Dr. Erdoğan "Evlilik süresinde sadece olumsuz yanları, evlilik öncesinde ise sadece olumlu yanlarını görebiliyorlar. Bu nedenle bir kişinin hem olumlu hem olumsuz yanları olabileceğini, burada birbirine saygı göstermesi gerektiğini unutuyorlar. Bu nedenle olumsuz yanlarını ön plana çıkarıyorlar. Özellikle de evliliğin ilk yıllarında boşanma vakaları artıyor. Bir diğer önemli boşanma nedeni ise bireylerin psikolojik rahatsızlıkları. Özellikle alkol ve madde kullanım bozukluğu gibi durumlar da boşanmanın en önemli nedenleri arasında ve evliliklerin bitmesine, boşanmaların artmasına neden olabiliyor" dedi.

        ERGENLERDE, SİGARA VE MADDE KULLANIMI ARTABİLİYOR

        Boşanma sürecinde erkek ve kadınların ruhsal etkilenmeler gösterdiğine değinen Doç. Dr. Erdoğan "Çocukları var ise çocuklarda da belli ruhsal etkilenmeler görülebiliyor. Boşanan çiftlerin çocuklarında kaygı bozuklukları, depresyon gibi hastalıklar görülebiliyor. Çocuklardaki ruhsal hastalıklar yetişkinler gibi semptomlar göstermiyor. Çökkünlük, mutsuzluk gibi belirtiler yerine daha agresif olma, okul başarısında düşme, arkadaş çevresinin değişmesi, sigara ve madde kullanımı gibi olumsuz tutumların artması gibi belirtiler verebiliyor. O nedenle özellikle boşanma sürecindeki ailelerin mutlaka çocuklarını çocuk ergen psikiyatri polikliniğine götürmelerini öneriyorum. Çocuklar bu süreçte özellikle ergen döneminde çok hassas olup, çok fazla etkilenebiliyorlar" diye konuştu.

        İDRAR KAÇIRMA, YEME BOZUKLUĞU VE SİNİRLİ DAVRANIŞLAR

        Çocukların yetişkinler gibi bazen sıkıntılarını ifade edemediğini dile getiren Doç. Dr. Erdoğan "Çocuğun okul başarısı düşmeye başlıyor, okuldan kaçıyor, arkadaş çevresi değişiyor, arkadaşlarıyla kavga ediyorsa, daha sinirli, olumsuz tutumlarının artması gibi belirtiler varsa mutlaka profesyonel destek alınmasında fayda var. Özellikle de 7 yaşına kadar olan çocuklarda idrar kaçırma, yemek yeme bozukluğu gibi farklı belirtiler görülebiliyor" dedi.

        EVLİLİĞİN OLUMSUZ BİR ŞEY OLDUĞU İNANCI OLUŞUYOR

        Boşanan çiftlerin çocuklarının ilerleyen hayatlarında evlilik ile ilgili düşüncelerinin etkilendiğini aktaran Doç. Dr. Erdoğan, "İleriki yaşlarda evliliğe tutumları olumsuz olabiliyor. Özellikle ailelerin çocukların yanında yaptığı yoğun kavga, saygısız davranışları ilerleyen yıllarda bu bireylerin evliliğin olumsuz ya da kötü bir şey olduğu inancının oluşmasına neden olabiliyor. Bu da bireylerin evlilikten uzak kalmasına, yalnızlaşmasına, ikili ilişki kurmada zorluklara neden olabiliyor" diye konuştu.

        'BOŞANMA KARARINDA ÇOCUĞA 'ETKİSİNİN OLMADIĞI' MESAJI VERİN'

        Boşanma aşamasındaki ebeveynlere tavsiyede bulunan Doç. Dr. Erdoğan, "Boşanma aşamasında çiftler, bu kararın iki yetişkinin kararı olduğu ve çocuğun etkisinin olmadığı mesajını çocuğa çok iyi şekilde vermeli. Çocukların bu durumlarda kendini suçlama, 'Acaba benim yüzümden mi boşanıyorlar, benim yaptığım bir davranış mı buna neden oldu' gibi inanışları olabiliyor. Bunun iki yetişkinin kararı olduğu, çocuğun bu kararda herhangi bir etkisinin olmadığı özellikle belirtilmeli. Her iki tarafın boşansalar da ayrı yaşasalar da çocuğu sevecekleri, ona destek olacakları yönünde mesaj vermeleri önemli. Çocukla ilgili sıkıntı gözlemlendiğinde çocuk ergen psikiyatriden destek alınmasını öneriyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir
        5 bölge için yağmur uyarısı!
        5 bölge için yağmur uyarısı!
        Bayram namazı kılındı... Camiler doldu taştı
        Bayram namazı kılındı... Camiler doldu taştı
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        6 gol var, kazanan yok!
        6 gol var, kazanan yok!
        Köylüler cenazesini istemedi!
        Köylüler cenazesini istemedi!
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

        Benzer Haberler

        30 yıllık eşinin böbreğiyle yaşama tutunup, çifte bayram yaşadı
        30 yıllık eşinin böbreğiyle yaşama tutunup, çifte bayram yaşadı
        Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da bayram namazı kılındı
        Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da bayram namazı kılındı
        Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Antalya'da 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi
        Antalya'da 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi
        Alanya'da evinde fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
        Alanya'da evinde fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
        Eğlence mekanına saldırıda 10 gözaltı; Adana'dan Antalya'ya gelmişler (2)
        Eğlence mekanına saldırıda 10 gözaltı; Adana'dan Antalya'ya gelmişler (2)