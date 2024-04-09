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        Antalya'da 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi

        Antalya'da düzenlenen operasyonda 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi, gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 18:09 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:09
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        Antalya'da 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi
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        Antalya'da düzenlenen operasyonda 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi, gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kente yurt dışından hava yoluyla getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

        Antalya Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda 33 milyon lira değerinde 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.

        Yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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