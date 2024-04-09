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        Konyaaltı Sahili'nde 'bayram tatili' yoğunluğu

        ANTALYA'da Ramazan Bayramı arifesinde sıcak havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 14:22 Güncelleme: 09.04.2024 - 14:25
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        Konyaaltı Sahili'nde 'bayram tatili' yoğunluğu
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        ANTALYA'da Ramazan Bayramı arifesinde sıcak havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

        Turizm kenti Antalya'da, hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; kentte bugün hava sıcaklığı 22 derece, deniz suyu sıcaklığı 21 derece, nem oranı da yüzde 65 olarak ölçüldü. Güzel havayı fırsat bilenler, arife gününü değerlendirip, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne koştu. Kimi sahildeki çimlerde oturup kahvaltı yaptı, kimi de denize girerek sıcak havanın keyfini sürdü.

        Meteoroloji verilerine göre, bayram boyunca kentte güneşli hava hakim olacak. Hava sıcaklığının hafta içi 24, hafta sonu 29 derece olacağı tahmin ediliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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