Eğlence mekanına saldırıda 10 gözaltı; Adana'dan Antalya'ya gelmişler

ANTALYA'da gittikleri eğlence mekanından atılan Ozan ve Mustafa P. kardeşler, iş yerini kurşunlatmak için 25 suç kaydı bulunan Hüseyin A. ve 27 suç kaydı olan Fırat S. ile anlaştı. Adana'dan Antalya'ya giden ikili, motosiklet ile geldikleri mekanı kurşunladı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, mekan önündeki midyeci yaralandı. Şüpheliler, 'Paket' adlı operasyon ile yakalandı, 10 kişi işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay, şubat ayında Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre; Ozan ve Mustafa P. kardeşler, gece saatlerinde eğlence mekanına gitti. Burada mekan sahibi Serhat A. ile tartışan 2 kardeş, dışarı atıldı. Olayın ardından 2 kardeş, eğlence mekanına saldırı için Adana'daki Hüseyin A. ve Fırat S. ile anlaştı. 29 Şubat'ta Hüseyin A. ve Fırat S., aynı bölgede motosiklet tamirciliği yapan Salih ve Ozan K. kardeşlere giderek, müşterilerin tamire bıraktığı motosikletlerden birisini aldı. Eğlence mekanına gece saatlerinde motosikletle giden ikili, bir anda ateş etmeye başladı. Ancak silah tutukluk yapınca ikili hızla uzaklaşırken, kurşunlar mekan önüne park edilen otomobillere isabet etti.

MEKANIN ÖNÜNDEKİ MİDYECİYİ VURDULAR Hüseyin A. ve Fırat S., 2 Mart'ta aynı motosiklet ile yine mekanın önüne geldi. Yanlarındaki tabanca ile eğlence mekanına doğru ateş eden ikili, ardından olay yerinden uzaklaştı. Kurşunlardan birisi mekan önünde midye dolma satan İbrahim Koçan'ın ense ve sırtına isabet etti. Yaralanan Koçan, hastaneye kaldırıldı. Saldırı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ikilinin motosikletle eğlence mekanı önüne geldiği sırada, mekandan çıkan kişilerin ve çalışanların silah sesini duyunca yere yattığı görüldü. Çalışma başlatan Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Nisan'da şüphelilere yönelik Adana ve Antalya'da 8 adrese operasyon düzenledi.