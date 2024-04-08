40 yıllık evi, çocukların kapı önünde sünger yakmasıyla küle döndü

ANTALYA'da, çocukların kapı önünde sünger yakmasıyla çıkan yangında tek katlı müstakil ev ile evin önünde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait sinekle mücadelede kullanılan kamyonet küle döndü. Dumandan etkilenen ev sahibi Fatma Özdemir'e ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken, eşi Mehmet Ali Özdemir ise "Sünger olunca müdahale edemedim, alevler boyumu geçti. Gidecek bir evim yok. 40 yıldır yaşadığım evimi kaybettim" dedi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 3428 sokak üzerinde bulunan Mehmet Ali ve Fatma Özdemir ailesinin yaşadığı tek katlı müstakil evin önünde meydana geldi. Evden dumanların ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sokakta park halinde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait sinekle mücadelede kullanılan kamyonete de sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev ve kamyonet yanarak küle dönerken, dumandan etkilenen Fatma Özdemir'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangının iddiaya göre, mahalledeki çocukların evin önünde bulunan süngerlerle oynarken süngerleri tutuşturmasıyla çıktığı ifade edildi.