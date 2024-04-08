Aksu'da iftar programı düzenlendi

TÜRKKAD Antalya Şube Başkanı Tülin Maçan, yaptığı açıklamada, birlik, beraberlik ve paylaşım duygusuyla bir araya gelip kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade etti.

Mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, 1500 kişilik iftar yemeği ikram edildi. Çocuklar için Hacivat-Karagöz oyunu ile farklı gösteriler sunuldu.

Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD) Antalya Şubesi tarafından, bu yıl 8'ncisi düzenlenen iftar programı, Pınarlı Mahallesi semt pazarında gerçekleştirildi.

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