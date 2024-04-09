Antalya'da mezarlıklara buruk ziyaret

ANTALYA'da Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının kabrini ziyaret edenler, çiçek dikip, mezar temizliği yaptı. Ziyaret sırasında, duygu dolu anlar yaşandı.

Yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenler, sabahın erken saatlerinde kent merkezindeki Uncalı Kent Mezarlığı'na geldi. Bazı ziyaretçiler ellerindeki çiçekleri kabirlere bırakırken, bazıları mezar temizliği yapıp, su döktü. Antalya Büyükşehir Belediyesi de mezarlık girişinde ücretsiz çiçek dağıttı. Oğlu Hüsnü Karabacak'ı trafik kazasında kaybeden Mustafa Karabacak da mezar temizliğini yapıp, çiçekleri suladı. Karabacak, "Her arife günü gelir, dua ederim. Evlat acısı zor, Allah kimseye vermesin. İki çocuğu da vardı, onlar da kaldı" dedi.

Annesinin mezarı başında dua eden İhsan Şen ise "Görevimiz oldu. 75 yaşında öldü, annem. Kader neyse oluyor. Her bayram öncesi gelirim" diye konuştu.

ŞEHİT TORUNA GÖZYAŞI

Uncalı Mezarlığı içerisindeki şehitlik de yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Şehit yakınları da çiçek bıraktıkları mezarların başında dua etti. 2 yıl önce şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in babaannesi Leyla Güler, torununun kabri başında dua edip, gözyaşı döktü. Torununun acısını hiç unutmadığını ifade eden Güler, "Her zaman gelirim. Sadece bayramlarda değil. Acısını hiç unutamadık. Evimizin tek oğluydu; aldılar bizden" dedi.