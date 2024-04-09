Köpeklerden kaçarken ölen Mahra'nın babasından duygulandıran paylaşım

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 yıl önce köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp yaralanan, 23 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (9) babası Murat Pınar, kızının eşine ve kendisine kahve verirken görüntüsünü paylaştı.

Serik'te 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp ağır yaralanan Mahra Melin Pınar, 28 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mahra Melin'in babası Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar, Ramazan Bayramı öncesi kızının kendisi ve eşi Derya Pınar'a kahve verirken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Murat Pınar paylaşımında, "Bizi sensiz bırakanlar aynı acıyı çekmeden ölmesinler. Başıboş köpek sorununun var olduğunu bilip susanların, çözülmesin diye uğraşanların da Allah'ın tüm azaplarını yaşamasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. Pınar ayrıca, başıboş köpeklerin toplatılması için de çağrıda bulundu. Videoda ise Mahra Melin Pınar'ın öncesi babasına "Hayırlı bayramlar bey babacığım" sonra da annesine "Hayırlı bayramlar anneciğim" sözleriyle kahveleri ikram ettiği görüldü.