Eğlence mekanına saldırıda 10 gözaltı; Adana'dan Antalya'ya gelmişler (2)

Not:İlk haberde 'Hüseyin A.' olarak geçilen şüphelinin daha önce başka bir suçtan tutuklandığı, gözaltına alınanlar arasında Mehmet Arat'ın da yer aldığı kaynağından düzeltilmiştir.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'da eğlence mekanının kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden Ozan Paket, Mustafa Paket, Fırat Sevimli, Salih Karakaş, Mehmet Arat ve Uğur Erce tutuklandı; Tahir Y. ve Ozan K. savcı kararıyla, Mehmet K. ve Mustafa İ. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kurşunlama ve yaralama olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerden Hüseyin Arat'ın ise olayın ardından Konya'da başka bir suçtan tutuklandığı öğrenildi.