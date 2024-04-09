Eğlence mekanına saldırıda 10 gözaltı; Adana'dan Antalya'ya gelmişler (2)
Not:İlk haberde 'Hüseyin A.
Not:İlk haberde 'Hüseyin A.' olarak geçilen şüphelinin daha önce başka bir suçtan tutuklandığı, gözaltına alınanlar arasında Mehmet Arat'ın da yer aldığı kaynağından düzeltilmiştir.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Antalya'da eğlence mekanının kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden Ozan Paket, Mustafa Paket, Fırat Sevimli, Salih Karakaş, Mehmet Arat ve Uğur Erce tutuklandı; Tahir Y. ve Ozan K. savcı kararıyla, Mehmet K. ve Mustafa İ. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kurşunlama ve yaralama olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerden Hüseyin Arat'ın ise olayın ardından Konya'da başka bir suçtan tutuklandığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.