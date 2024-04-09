Alanya'da evinde fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Eren (52), evinde fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine eve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Eren, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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