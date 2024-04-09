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        Alanya'da evinde fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 17:17 Güncelleme: 09.04.2024 - 17:17
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        Alanya'da evinde fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Eren (52), evinde fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine eve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan Eren, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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