Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi 25 yılda çok sayıda eser ve konserle sanatseverlerle buluştu

        ZEHRA TEKECİ - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 1999'da sanat hayatına başlayan Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 25 yılda 90 eser ve 366 konserle sanatseverlerin karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 11:45 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Devlet Opera ve Balesi 25 yılda çok sayıda eser ve konserle sanatseverlerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZEHRA TEKECİ - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 1999'da sanat hayatına başlayan Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 25 yılda 90 eser ve 366 konserle sanatseverlerin karşısına çıktı.

        İlk kez "Gala Konser" ve "Çardaş Prensesi" isimli operet ile perdelerini aralayan Antalya DOB, Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki opera sahnesinde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

        Kurulduğu günden bu yana sahnesinde, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti ve Pietro Mascagni gibi opera dünyasının önemli bestecilerinin tınıları yankılanan Antalya DOB, seçkin bale eserlerini ve müzikalleri de sahnesine taşıyor.

        Sanat sezonunda birçok temsili kapalı gişe oynayan Antalya DOB, festivallerde, yurt içinde ve yurt dışındaki temsillerde de Türk kültüründeki eserlere yer vererek sanata katkıda bulunuyor.

        - "25 yıllık süreçte yaklaşık 700 bin kişiyi ağırladık"

        Antalya DOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Akın Ulutaş, AA muhabirine, kurumun 5 Nisan 1999'da kurulduğunu anlattı.

        Mevcut durumda 330 kişilik bir kadroya sahip olduklarını belirten Ulutaş," "Başladığımız günden bugüne 35 opera, 43 bale, 12 müzikal ve operet, 366 konser sahneledik. 25 yıllık süreçte yaklaşık 700 bin kişiyi ağırladık. Konserlerimiz ve temsillerimiz hala seyircilerimizin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Antalya DOB olarak her sene çıtamızı daha da yükseğe koyarak, daha güzel işler yapmaya gayret ediyor ve çok başarılı işler yapıyoruz." diye konuştu.

        Ulutaş, Antalya DOB'un kentte düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde de aktif görev aldığını ve çok sayıda eseri sahnelediğini dile getirdi.

        Dünyanın çeşitli ülkelerinde de sanatseverlerle buluştuklarını belirten Ulutaş, "Bu zamana kadar Finlandiya, Almanya gibi çeşitli ülkelerde sahne aldık. Hatta bu sene Macaristan'da bir Türk operası olan 'IV. Murat Operası'nı sanatseverlerle buluşturacak, ülkemizi temsil edeceğiz. Ayrıca bu 25 yılda sanatçılarımızın birçoğu yurt dışından ödüller aldılar. Orkestramız en başarılı orkestralardan biri seçildi. Bunlar da kurumumuz için oldukça gurur verici." ifadelerini kullandı.

        Antalya DOB'un her eserde seyircilerden aynı coşku ve sevgiyi gördüğüne dikkati çeken Ulutaş, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Genel müdürlüğümüze bağlı 6 operadan en çok turist ağırlayan operayız. Bu da ayrı bir gurur ve mutluluk. Bu yıl 6 operamızın da biletlerine yoğun ilgi var. Türkiye'de opera ve baleye gittikçe artan bir ilgi var. Bu oldukça gurur verici bir tablo. Hemen hemen bütün operalarda biletler çıktığı anda tükeniyor. Biz en büyük keyfi seyircilerimizin alkışlarından aldığımız için bilet satışlarıyla da çok mutlu ve gururluyuz. Nice 25 yıllara diyoruz."

        - "Şehir dışından izlemeye gelen daimi seyircilerimiz var"

        25 yıldır kurumda çalışan Genel Müdürlük Sanat Danışmanı ve solist sanatçı Nurdan Küçükekmekçi ise kente geldiklerinde kendilerini kültür elçileri gibi hissettiklerini anlattı.

        Bir nevi, Antalya'ya bu sanatı tanıtma görevini üstlendiklerini belirten Küçükekmekçi, "Bu nedenle bizim için çok önemli ve kutsaldı. Yıllar içerisinde geldiğimiz nokta gerçekten çok güzel. Bizi takip eden, şehir dışından izlemeye gelen daimi seyircilerimiz var. Bu da sanatsal ivmemizin yükseldiğini ve eser seçimlerimizin doğruluğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        Antalya DOB Baş Rejisörü ve solist sanatçı Serhat Konukman da kurumun, İstanbul'dan sonra Türkiye'de nüfusuna göre en çok izleyici ağırlayan ikinci kent olduğunu söyledi.

        Kurumun, sanatçıları, sahne arkasında teknik ve sanat ekibiyle oldukça başarılı olduğunu belirten Konukman, seçkin eserlerin sahneye konulmasında tüm ekibin büyük titizlikle çalıştığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        İş makinesi kar kütlelerinin altında kaldı!
        İş makinesi kar kütlelerinin altında kaldı!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir

        Benzer Haberler

        Serik'te park halindeki otomobil yandı
        Serik'te park halindeki otomobil yandı
        Velayete verilen çocuk sayısı arttı
        Velayete verilen çocuk sayısı arttı
        30 yıllık eşinin böbreğiyle yaşama tutunup, çifte bayram yaşadı
        30 yıllık eşinin böbreğiyle yaşama tutunup, çifte bayram yaşadı
        Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da bayram namazı kılındı
        Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da bayram namazı kılındı
        Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Antalya'da 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi
        Antalya'da 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi