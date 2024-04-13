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        AFAD Başkanı Memiş, teleferik kazasının ardından tamamlanan tahliye operasyonunu değerlendirdi:

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Antalya'daki teleferik kazasında havadaki kabinlerde mahsur kalan 174 kişinin kurtarıldığını belirterek, "Gözlemlerimize göre teleferik direğinin tepesindeki bir vida kırığı neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim. Diğer detaylı çalışmayı adli merciler ayrıca yapacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 17:41 Güncelleme: 13.04.2024 - 17:41
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        AFAD Başkanı Memiş, teleferik kazasının ardından tamamlanan tahliye operasyonunu değerlendirdi:
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Antalya'daki teleferik kazasında havadaki kabinlerde mahsur kalan 174 kişinin kurtarıldığını belirterek, "Gözlemlerimize göre teleferik direğinin tepesindeki bir vida kırığı neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim. Diğer detaylı çalışmayı adli merciler ayrıca yapacaktır." dedi.

        Memiş, Sağlık Güvenlik Grup Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, AFAD'ın koordinasyonunda Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, polis ve sivil toplum kuruluşlarıyla, yaklaşık 2 bin 202 kişilik ekiple dün saat 17.28'den itibaren yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

        Operasyonun aralıksız sürdürülerek sonuçlandırıldığını dile getiren Memiş, "Tahliye bekleyen 174 vatandaşımızın tahliye operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 vatandaşımız da yaralanmıştır. Tahliye sırasında 11 vatandaşımız kontrol maksatlı hastaneye kaldırıldı ve hepsinin de durumu gayet yerinde." diye konuştu.

        Memiş, çok riskli ama dengeli ve özenli müdahaleyle 174 kişiden 90'ının helikopterler aracılığıyla kurtarıldığını belirtti.

        Kazanın sebebiyle ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaşan Memiş, "Gözlemlerimize göre teleferik direğinin tepesindeki bir vida kırığı neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim. Diğer detaylı çalışmayı adli merciler ayrıca yapacaktır." ifadelerini kullandı.

        Direğin devrildiği noktada heyelan olduğu iddiasına ilişkin Memiş, şunları söyledi:

        "O ifade doğru değil diyebilirim, orada bir heyelan olduğuna ilişkin bu yönde henüz bir tespit bulunmamaktadır. Sadece orada bir kaza var. Direk sapasağlam yerinde duruyor, heyelan söz konusu değil. Direğin üstündeki bir mekanizma kırılmış. Onu arkadaşlarımız tespit edecekler, ona göre de bir karar verilecek. Tabii takdir edersiniz ki bu operasyon kesintisiz olarak 24 saate yakın bir sürede hiç uyumadan gerçekleştirildi. İlk bilgileri yer yer revize etmek durumunda kalıyoruz ama en son sizlere arz etmiş olduğum bu bilgiler güncel ve son bilgilerdir."

        Memiş, operasyonun tüm paydaşların katılımıyla başarıyla tamamlandığını vurguladı.

        - Operasyon, 23 saati aşan çalışmayla sonuçlandı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, 23 saati aşan operasyon neticesinde 174 kazazedenin burunları dahi kanamadan başarılı şekilde tahliye edildiğini söyledi.

        Operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Dünyada bu kadar süratle ve bu kadar başarıyla böyle bir operasyonu yapabilecek bir organizasyon bulunmuyor. Hava Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı hava unsurlarımız da bu çapta ve böyle bir coğrafyada böyle bir büyüklükte bir operasyonu ilk defa yapmışlardır ve ilk defa yapıyor olmalarına rağmen müthiş bir organizasyon, müthiş bir azim, büyük bir başarıyla hayatlarını tehlikeye atarak hem pilotlarımız hem de ekipleri büyük bir başarı elde ettiler."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın destekleri sayesinde film senaryolarında görülebilecek kadar büyük çaplı operasyon gerçekleştirdiklerinin altını çizen Şahin, "Bu sayede kazanın ilk olduğu andaki vefat dışında hiçbir kazazedemize ekstra bir zarar gelmedi ve 2 binin üzerinde personel hizmet verdi. Bu operasyonda onların da hiçbirine zarar gelmedi." diye konuştu.

        Şahin, 13 kişi hakkındaki gözaltı kararıyla ilgili soru üzerine hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını, İçişleri Bakanlığınca iki mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini dile getirdi.

        Emniyet Müdürlüğünün savcıların talimatları doğrultusunda gözaltı işlemlerini yürüttüğünü vurgulayan Şahin, "Bu hususta çalışmalar devam edecektir. Adli süreç, idari süreç ve bunun teknik süreci devam edecektir. Bu hususta kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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