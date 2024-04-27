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        Antalya'da bir otomobil su kanalına devrildi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otomobil su kanalına devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 01:37 Güncelleme: 27.04.2024 - 01:37
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        Antalya'da bir otomobil su kanalına devrildi
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otomobil su kanalına devrildi.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 16 LUP 73 plakalı araç, Nene Hatun Caddesi ile İbn-i Sina Sokak kesişimindeki su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekiplerinin sürücüye rastlayamaması üzerine sürücünün kimliğini öğrenmek için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin yaptığı araştırmada aracın Gülfer Hanedar'a ait olduğu tespit edildi.

        Kaza yerine çağırılan Hanedar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın zamanda arabayı sattığını belirterek "Ama devrini almamışlardı. Kaza olmuş, beni aradılar. Allah'tan içinde kimse yokmuş, ona sevindik. Aracı kimin sürdüğü belli değil. Galeriden iletişimde olduğum birisi vardı ama şu anda ulaşamıyorum." diye konuştu.

        Ekiplerin kazaya karışan sürücünün kimliğini belirleme çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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