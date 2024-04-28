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        Finikeli öğrenci "Uzay Sanatı Resim Yarışması"nda dünya 1.'si oldu

        Almanya'da düzenlenen Uzay Sanatı 2024 Resim Yarışması'nda 11-14 yaş kategorisinde Finikeli öğrenci Zeynep Betül Korkmaz'ın dünya birincisi olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 11:06 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:06
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        Finikeli öğrenci "Uzay Sanatı Resim Yarışması"nda dünya 1.'si oldu
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        Almanya'da düzenlenen Uzay Sanatı 2024 Resim Yarışması'nda 11-14 yaş kategorisinde Finikeli öğrenci Zeynep Betül Korkmaz'ın dünya birincisi olduğu bildirildi.

        Finike Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, yaptığı açıklamada, 22 Nisan'da Almanya'da Uzay Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen resim yarışmasının sonuçlandığını belirtti.

        Yarışmada Finike Bilsem ÖYG 5 öğrencisi Korkmaz'ın, 11-14 yaş kategorisinde dünya birincisi olduğunu aktaran Gökdemir, "Zeynep Betül Korkmaz kızımız, bizleri gururlandırmıştır. Öğrencimizi, öğretmenlerimizi ve ailesini başarılarından dolayı tekrar tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

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