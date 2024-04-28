Finikeli öğrenci "Uzay Sanatı Resim Yarışması"nda dünya 1.'si oldu

Yarışmada Finike Bilsem ÖYG 5 öğrencisi Korkmaz'ın, 11-14 yaş kategorisinde dünya birincisi olduğunu aktaran Gökdemir, "Zeynep Betül Korkmaz kızımız, bizleri gururlandırmıştır. Öğrencimizi, öğretmenlerimizi ve ailesini başarılarından dolayı tekrar tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Finike Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, yaptığı açıklamada, 22 Nisan'da Almanya'da Uzay Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen resim yarışmasının sonuçlandığını belirtti.

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