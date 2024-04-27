Antalyalı gazeteciler, Nürnberg'de Türk toplumu temsilcileriyle buluştu

Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyelerinin yer aldığı heyet, Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Şahin, Nürnberg'de bir Türk restoranında gerçekleştirilen buluşmada, Almanya ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin çok eski tarihlere dayandığını söyledi.

Türk ordusunun modernizasyonuna katkı sağlayan Alman subaylarla başlayan bu ilişkilerin aynı cephede omuz omuza savaşmaya kadar gittiğini ifade eden Şahin, 20. yüzyılın ortalarında Almanya'nın iş gücüne en çok ihtiyaç duyduğu dönemde de imdada Türklerin yetiştiğini dile getirdi.

Beraber hareket edildiğini belirten Şahin, "Hala daha devam ediyor. Bugün şöyle rakamları açıp bakarsanız, Türkiye'nin turizmden ticarete, ihracattan ithalata kadar en büyük partneri her zaman Almanya olmuştur." dedi. Almanya'da gurbetçiler sayesinde kusursuz bir ev sahipliğiyle ağırlandıklarını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti: "Gurbetçilerimizle gurur duyuyoruz. Sizler bizim için birer temsilci, birer bayraktarsınız. Türkiye'deki kardeşlerinizin gözü kulağı sizdedir, asla da kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizlerin burada hem ticari hayatta hem de Türkiye'nin değerlerini taşıma anlamında göstermiş olduğunuz büyük başarılar, her bir Türk vatandaşı için çok değerlidir. Arkanızda 80 milyonu aşkın koca bir Türkiye devleti ve 150 milyon civarında koca bir Türk dünyası var. Bu kentin sokaklarında bunun gururuyla yürüyünüz. Hepimiz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Bunun temsilcisi olarak da bu şehirlerde her zaman başınız dik var olun. Çünkü bu coğrafyaya onların davetiyle geldik."

Türkiye ile Almanya'nın bazı dönemlerde sorunlar yaşansa da birbirinden vazgeçemeyeceğini dile getiren Şahin, "Türkiye'den gidenler Almanya'da kalmaya devam edecekler. Antalya da Almanların ikinci bir vatanı gibi. Şehrimizde birçok noktada Almanların yoğun yaşadığı mahalleler var. Uzun süre kalıyorlar. Antalya'dan Almanya'nın her şehrine direkt uçuşlar var. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe bundan Alman dostlarımız da mutlu olacaktır." ifadesini kullandı. Şahin, Türk milletinin haksızlığa tahammülü olmayan, mazlumdan yana tavır alan büyük bir millet olduğunu, böyle olmaya da devam edeceğini belirtti.

- "Türkiye'den gelen heyetler öz güvenimizi perçinliyor" Toplantıya katılan Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci de Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile Nürnberg Basın Kulübü arasında 20 yıllık bir başarı hikayesi yazıldığını söyledi. Bu durumun iki ülke ilişkilerine katkısına işaret eden Cebeci, "Bu sürdürülebilirlik sağlandığı için tebrik ederim. Burada Türkiye ile Almanya arasında tarihinden kültürüne, ekonomisinden ticaretine iç içe geçmiş ilişkiler var. Zor giden bazı dönemleri buradaki Türk toplumunun ilişkileri sayesinde kolayca aşıyoruz. Biz büyük bir milletin temsilcileriyiz. Burada da o öz güveni sergiliyorlar. Türkiye'den böyle heyetler geldikçe bu öz güvenimiz perçinleniyor." diye konuştu.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş da Antalyalı ve Nürnbergli gazetecilerin 20 yıldır yaptıkları karşılıklı ziyaretlerin iki şehrin tanıtımına katkı sağladığını söyledi. Bu ilişkilerin Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağladığını, Antalya'nın marka değerini yükselttiğini ifade eden Taş, "Bu gezilerle meslektaşlarımızın da ufkunu açıyoruz. İlk kez yurt dışına çıkma fırsatı bulan gazeteciler oluyor. Her gezimizde farklı gazetecileri heyetimize dahil ediyoruz. Bugüne kadar 140'tan fazla gazeteciyi Antalya'dan Nürnberg'e getirdik. Antalya Valimizin aramızda olması bize güç veriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Şahin, Başkonsolos Cebeci ve AGC Başkanı Taş, kentte yaşayan MÜSİAD Nürnberg Başkanı Haluk Dokur, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkan Yardımcısı Cemil Kimyacıoğlu ve İslam Toplumu Milli Görüş Kuzey Bavyera Bölge Başkanı İsmail Satır'a günün anısına hediye takdim etti. - Başkonsoloslukta resepsiyon verildi AGC ve Nürnberg Basın Kulübü kardeşliğinin 20. yılını kutlamak için kente gelen Vali Şahin, AGC Başkanı İdris Taş ve cemiyet üyeleri, daha sonra Başkonsolos Cebeci'nin davetlisi olarak resepsiyona katıldı.