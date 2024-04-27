Antalya'da tartıştığı iş arkadaşlarından birini öldüren, diğerini yaralayan garson tutuklandı
Antalya'nın Finike ilçesinde tartıştığı 2 iş arkadaşından birini tabancayla vurup öldüren, diğerini yaralayan garson tutuklandı.
Antalya'nın Finike ilçesinde tartıştığı 2 iş arkadaşından birini tabancayla vurup öldüren, diğerini yaralayan garson tutuklandı.
Kale Mahallesi Şerbetçi Bulvarı'ndaki bir restoranda, garsonlar M.Ş.E. (58) ile Serkan D. (31) ve Osman A. (34) arasında alacak-verecek ve iş yeri temizliği nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında M.Ş.E, Serkan D. ile Osman A'yı tabancayla vurdu.
Finike Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Osman A, kurtarılamadı. Serkan D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis ekiplerince yakalanan katil zanlısı M.Ş.E. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.