Alanya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı hırsızlık olayına karşıtı değerlendirilen Ö.M.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Ö.M.Y, Hacet Mahallesi'nde çalıntı elektrikli bisiklet ile yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.