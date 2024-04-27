Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya, "Uluslararası Padel Turnuvası" ve "Padel Hakem Semineri"ne ev sahipliği yapacak

        Antalya'da gerçekleştirilecek "Uluslararası Padel Turnuvası" ve "Padel Hakem Semineri"ne 16 ülkeden 52 sporcu ve 10 hakem katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:36 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya, "Uluslararası Padel Turnuvası" ve "Padel Hakem Semineri"ne ev sahipliği yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da gerçekleştirilecek "Uluslararası Padel Turnuvası" ve "Padel Hakem Semineri"ne 16 ülkeden 52 sporcu ve 10 hakem katılacak.

        Organizasyon firmasından yapılan açıklamaya göre Uluslararası Padel Federasyonunun (FIP) önemli resmi turnuvalarından olan etkinlik öncesi basın toplantısı düzenlendi.

        Basın toplantısına Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kültür ve Turizm Müdürü İl Candemir Zoroğlu, Uluslararası Padel Federasyonu Türkiye temsilcisi Şöhret Pakiş, Uluslararası Padel Federasyonu Yönetim Kurulu Danışmanı Daniel Patti, Master Padel Antrenörü Fabian Gelibter, Kilit Grup İcra Kurulu üyesi Pelin Kilit Hüner de katıldı.

        Türkiye Padel Yönetim Kurulu üyesi de olan Pakiş, organizasyonun önemine işaret ederek, Türkiye'nin farklı ülkelerden sporcuları ağırlayacağını aktardı.

        Programların turizm için de önemli olduğuna vurgulayan Pakiş, "10 yılda dünyanın en hızlı büyüyen sporu olan padelin, 72 ülkede federasyonu ve 25 milyon aktif oyuncusu var." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan ise padelin Antalya'daki nitelikli turizme önemli katkı sağlayacağın, kentin padel turizmi çekim noktası olabileceğini belirtti.

        Öte yandan, 3-5 Mayıs'ta yapılacak turnuva ile 1-5 Mayıs'ta Padel Hakem Eğitim Semineri'nde 16 ülkeden 52 sporcu ve 10 hakem yer alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Sahte kozmetik ürünleri ve güneş kreminde ambalaja dikkat!
        Sahte kozmetik ürünleri ve güneş kreminde ambalaja dikkat!
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        "Napoli ile mi oynadı?"
        "Napoli ile mi oynadı?"
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Tatil dolandırıcıları! 500 milyon lira...
        Tatil dolandırıcıları! 500 milyon lira...
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi

        Benzer Haberler

        "Verilemeyen inatçı kiloların sebebi böbrek üstü bezleriniz olabilir" uyarı...
        "Verilemeyen inatçı kiloların sebebi böbrek üstü bezleriniz olabilir" uyarı...
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Antalya'da Kumluca Belediyesini ziyaret...
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Antalya'da Kumluca Belediyesini ziyaret...
        Sahil Güvenlik ekiplerinin teleferikte mahsur kalanları kurtarma görüntüler...
        Sahil Güvenlik ekiplerinin teleferikte mahsur kalanları kurtarma görüntüler...
        Kışı hareketli geçiren Antalya'da turist sayısında rekor beklentisi
        Kışı hareketli geçiren Antalya'da turist sayısında rekor beklentisi
        Kanala düşen otomobilin sürücüsü kaçtı
        Kanala düşen otomobilin sürücüsü kaçtı
        'İspanya'daki açlık grevi Antalya'ya örnek olsun'
        'İspanya'daki açlık grevi Antalya'ya örnek olsun'