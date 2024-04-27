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        Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:39 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:39
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        Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

        Belirlenen iş yerlerine düzenlenen baskında, sigara dolum makinası, 193 bin 600 dolu makaron, 288 bin boş makaron ve 190 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheliler V.A. ve O.Y gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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