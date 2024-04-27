Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Belirlenen iş yerlerine düzenlenen baskında, sigara dolum makinası, 193 bin 600 dolu makaron, 288 bin boş makaron ve 190 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

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