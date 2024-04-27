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        Kamyonete tutunup patenle ilerlemeye çalışırken otomobilin altında kalan çocuk öldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin altında kalan patenli çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 22:54 Güncelleme: 27.04.2024 - 22:54
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        Kamyonete tutunup patenle ilerlemeye çalışırken otomobilin altında kalan çocuk öldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin altında kalan patenli çocuk yaşamını yitirdi.

        Kütükçü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyreden kamyonetin arkasına tutunarak patenle ilerlemeye çalışan çocuğun dengesini kaybedip düşerek otomobilin altında kaldığı ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, B.B'nin (14) kaza yerinde öldüğünü belirledi.

        Çocuğa çarptığı tespit edilen 07 AYH 995 plakalı otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

        Çocuğun cesedi, kaza yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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