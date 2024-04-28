Depremde hayat kurtaran Antalyalı itfaiyeciler, enkaz simülasyonunda eğitim görüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 79 kişinin hayatını kurtaran Antalyalı itfaiyeciler, doğal afetler başta olmak üzere arama kurtarma görevlerine hazırlık için her türlü hava ve arazi şartında eğitim görüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesinde enkaz sahasına dönüştürülen alanda, belirli aralıklarla eğitim ve tatbikat yapıyor.

Özellikle mesleğe yeni adım atan itfaiye erlerine, gece saatlerinde zorlu şartlarda eğitim veriliyor.