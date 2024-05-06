Alanya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı.
F.Ü. (38) idaresindeki 07 BPJ 658 plakalı otomobil, Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Doruk Erdoğan ile kız kardeşi Belinay Erdoğan'a (7) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Doruk Erdoğan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Belinay Erdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sürücü F.Ü. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.