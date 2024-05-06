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        Haberler Gündem Politika YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklaması: 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı!

        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını açıkladı. Yener, "Yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 78.12 olarak gerçekleşmiştir. 30 büyükşehirde AK Parti 12, YRP 1, DEM 3, CHP 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır." dedi. Yener, seçimlerin yenileneceği 5 ilçeyi de açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 15:32 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:18
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        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
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        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını açıkladı.

        YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Seçime katılan siyasi parti temsilcileri seçim sonuçlarını başkanlığımızdan canlı olarak takip etmişlerdir. YSK açık veri portalında 2009-2024 yılları arasında yapılmış olan seçimlere ait veri ve bilgilerin paylaşımı yapılmaktadır.

        SEÇİMİN YENİLENECEĞİ İLÇELER

        2 Haziran'da Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan, Sivas Yıldızeli ve Güneykaya ilçelerinde seçimler yenilenecek.

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        PARTİLERİN KAZANDIĞI BÜYÜKŞEHİRLER

        Belediye Başkanlığı seçimlerinde 57 milyon 708.541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşmiştir.

        30 büyükşehirde AK Parti 12, YRP 1, DEM 3, CHP 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır.

        919 ilçede ise 346 AK Parti, 22 İYİ Parti, 1 Sol Parti, 13 BBP, 1 Demokratik Sol Parti, 37 YRP, 57 DEM Parti, 314 CHP, 2 Demokrat Parti, 114 MHP, 1 TİP, 1 Demokrasi ve Atılım Partisi, 1 Saadet Partisi, 9'da bağımsız aday seçimleri kazanmıştır.

        Seçimlerde, il genel meclisi üyeliğinde 13 milyon 563 bin 800 kayıtlı seçmen bulunmakta olup, katılım oranı yüzde 80,09 olarak gerçekleşmiştir.

        KATILIMIN EN DÜŞÜK OLDUĞU İL VE İLÇELER

        Yapılan seçimlerde en düşük büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 67.34 ile Diyarbakır, il belediye başkanlığında yüzde 59.63 ile Bingöl, ilçe belediye başkanlığında yüzde 59.76 ile Diyarbakır Bağlar olmuştur.

        KATILIMIN EN YÜKSEK OLDUĞU İL VE İLÇELER

        Katılımın yüksek olduğu yerler ise büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 84.97 ile Manisa, il belediye başkanlığında yüzde 83.44 ile Artvin oldu."

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        #YSK
        #31 Mart
        #Son dakika haberler
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