Antalya'da drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza kesildi

Kiralık otomobille drift yaptığı tespit edilen sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobille drift yaptığı tespit edilen sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

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