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        Dedeman Olympos Health Resort, Antalya'da hizmete açıldı

        Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos turizm merkezinde yapımı tamamlanan Dedeman Olympos Health Resort, hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 17:11 Güncelleme: 23.05.2024 - 17:11
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        Dedeman Olympos Health Resort, Antalya'da hizmete açıldı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos turizm merkezinde yapımı tamamlanan Dedeman Olympos Health Resort, hizmete açıldı.

        Dedeman Hotels & Resorts International bünyesindeki otelin açılışı düzenlenen tören programıyla yapıldı.

        Açılış törenine, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Dedeman, Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, Başkan Vekili Murat Özmestçi ile Başakkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve otelin mülk sahibi Ramazan Başak, seyahat acenteleri, otel genel müdürleri ve yöneticileri katıldı.

        Törende, astrolog Hande Kazanova astroloji konusunda söyleşi programı yaptı.

        Programın ardından davetliler tekne turu, müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklere katıldı.

        Değişik büyüklükteki süit odaları ve villa seçenekleriyle farklı konaklama beklentilerine yanıt veren otel, sağlık hizmetlerini de içine alan çok yönlü bir konsept sunacak.

        Resort turizmine eğlence ve sağlık odaklı yeni bir yaklaşım kazandıran otel, 10 farklı tipte 202 oda, 800 yatak kapasitesiyle hizmet verecek.

        Olympos Health Resort, Olympos Antik Kenti'ne 7, Kemer şehir merkezine 40, Antalya şehir merkezine 87 ve Antalya Havalimanı'na 99 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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