Dedeman Olympos Health Resort, Antalya'da hizmete açıldı

Resort turizmine eğlence ve sağlık odaklı yeni bir yaklaşım kazandıran otel, 10 farklı tipte 202 oda, 800 yatak kapasitesiyle hizmet verecek.

Değişik büyüklükteki süit odaları ve villa seçenekleriyle farklı konaklama beklentilerine yanıt veren otel, sağlık hizmetlerini de içine alan çok yönlü bir konsept sunacak.

Açılış törenine, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Dedeman, Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, Başkan Vekili Murat Özmestçi ile Başakkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve otelin mülk sahibi Ramazan Başak, seyahat acenteleri, otel genel müdürleri ve yöneticileri katıldı.

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