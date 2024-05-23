Gemide rahatsızlanan personel Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hastaneye kaldırıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ambarlı Limanı'ndan Mersin Limanı'na seyir halinde olan Türk bayraklı ticari gemide aşçı olarak çalışan A.E.E'nin (36) rahatsızlandığı ve tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçildi.

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