Hayvanseverlerden sokak hayvanlarına yönelik 'yasal düzenleme' tepkisi

ANTALYA'da hayvanseverler, sokak hayvanlarının, özellikle köpeklerin 30 gün içinde sahiplenilmemesi halinde 'uyutulmasına' ilişkin hazırlık aşamasında olduğu belirtilen yasal düzenlemeye tepki gösterdi.

Kentte hayvanseverler, AK Parti'nin hayati tehlike oluşturduğu gerekçesiyle, sokak hayvanlarının, özellikle köpeklerin, 30 gün içinde sahiplenilmemesi halinde 'uyutulmasına' ilişkin hazırlık aşamasında olduğu belirtilen yasal düzenlemeye tepki gösterdi. Kazım Özalp Caddesi'nde Attalos Heykeli önünde bir araya gelen hayvanseverler, 'Kısırlaştır, aşılat, yeniden yaşat', 'Tüm türlere yaşam hakkı' yazılı dövizler taşıdı. Hayvanseverler, 'Yaşam hakkına dokunamazsın', 'Uyutmak demek, cinayet demek' sloganları attı. 'Yaşam İçin Yaşa İnisiyatifi' adlı topluluk adına açıklamayı da Emine Büyüknohutçu, Ertu Günışığı ve Hazal Eylül Üner okudu. Açıklamada, "Yasa tasarısına karşı sokakta yaşayan köpekleri, yani mahalle sakinlerimizi savunmak için buradayız. Ötanazi, uyutma, doğal yaşam alanı, Avrupa modeli gibi yumuşatılmış ifadelerle sokakta yaşayan köpeklerin ömür boyu hapsedilmesine ve öldürülmesine yönelik etik dışı ve kanun dışı uygulamaları protesto ediyoruz" ifadeleri yer aldı. Yasal düzenlemeye yönelik tepkilerine destek verilmesini talep eden hayvanseverler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) göndermek amacıyla şikayet dilekçesi oluşturdu.