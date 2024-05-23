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        Akdeniz Üniversitesinde hastaya eş zamanlı böbrek ve pankreas nakledildi

        Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan böbreği ve pankreası, diyabet ve diyaliz hastasına eş zamanlı nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:53 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:53
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        Akdeniz Üniversitesinde hastaya eş zamanlı böbrek ve pankreas nakledildi
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        Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan böbreği ve pankreası, diyabet ve diyaliz hastasına eş zamanlı nakledildi.

        Manavgat'ta yaşayan 37 yaşındaki Mehmet Sarı'ya, 21 yıl önce diyabet teşhisi konuldu. Uzun yıllar insülin kullanan Sarı'da böbrek yetmezliği gelişti.

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'ne başvuran Sarı, organ bağış listesine alındı. Beş yıldır diyalize giren Sarı, gece çalan telefonla organ çıktığı söylenerek hastaneye çağrıldı.

        Sarı'ya, geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki gencin bağışlanan böbreği ve pankreası eş zamanlı nakledildi.

        Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından başarılı şekilde gerçekleştirilen nakillerle hasta hem diyalize girmekten hem de insülin kullanmaktan kurtuldu.

        - "9 yıl aradan sonra pankreas nakillerine yeniden başladık"

        Aydınlı, yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde 9 yıl aradan sonra tekrar pankreas nakillerine başladıklarını ifade etti.

        Nakil sonra hastanın sağlığına kavuştuğunu aktaran Aydınlı, "Nakilden sonra hastamızın böbrek fonksiyonları normal sınırlarda seyretmeye başladı. Böbrek ve pankreas nakliyle hastamız hem şeker hastalığından hem de diyalize girmekten kurtulmuş oldu." dedi.

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